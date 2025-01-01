Nach 68 Jahren: Sigrid erfährt, dass sie eine Schwester hatJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 11: Nach 68 Jahren: Sigrid erfährt, dass sie eine Schwester hat
46 Min.Ab 12
Vor 70 Jahren kommt Sigrid als Baby zu Pflegeeltern. Dort wächst sie als Einzelkind auf, sehnt sich aber immer nach Geschwistern. Erst 2019 offenbart ihre todkranke Pflegemutter, dass Sigrid nicht ihr leibliches Kind ist. Und sie erfährt zudem, dass ihre Pflegemutter es ablehnte, auch Sigrids Schwester in Pflege zu nehmen. 68 lange Jahre hat Sigrid nicht gewusst, dass sie eine Schwester hat. Werden Julia und ihr Team die beiden wieder vereinen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH