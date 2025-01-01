Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Nach 68 Jahren: Sigrid erfährt, dass sie eine Schwester hat

SAT.1Staffel 9Folge 11
Nach 68 Jahren: Sigrid erfährt, dass sie eine Schwester hat

Nach 68 Jahren: Sigrid erfährt, dass sie eine Schwester hatJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 11: Nach 68 Jahren: Sigrid erfährt, dass sie eine Schwester hat

46 Min.Ab 12

Vor 70 Jahren kommt Sigrid als Baby zu Pflegeeltern. Dort wächst sie als Einzelkind auf, sehnt sich aber immer nach Geschwistern. Erst 2019 offenbart ihre todkranke Pflegemutter, dass Sigrid nicht ihr leibliches Kind ist. Und sie erfährt zudem, dass ihre Pflegemutter es ablehnte, auch Sigrids Schwester in Pflege zu nehmen. 68 lange Jahre hat Sigrid nicht gewusst, dass sie eine Schwester hat. Werden Julia und ihr Team die beiden wieder vereinen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen