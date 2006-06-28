Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 163

Telenovela
Staffel 11
Folge 13
vom 28.06.2006
43 Min.
Ab 6

Daniel versucht krampfhaft, sich an die Geschehnisse zu erinnern. Julia und Frederik geraten in einen heftigen Streit. Julia scheint inzwischen die einzige zu sein, die noch an Daniel glaubt und für ihn kämpfen will. Patrizia verpasst einen entscheidenden Termin für ihre Azubis und gefährdet damit deren Zukunft. Julia will zu Daniel, wird sie ihn überzeugen können?

