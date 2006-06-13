Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 156

TelenovelaStaffel 11Folge 6vom 13.06.2006
Folge 156

Folge 6: Folge 156

43 Min.Folge vom 13.06.2006Ab 6

Als Daniel beginnt, die Tragweite der neuen Erkenntnisse zu begreifen, verliert er die Fassung. Selbst Julia kann nicht mehr zu ihm durchdringen. Tobias ermuntert Niko, einen Schritt auf Patrizia zuzugehen. Daniel flieht wütend und verzweifelt ins Bootshaus. Annabelle wähnt sich in Sicherheit, bis sie von dem schrecklichen Streit erfährt. Ist Daniel ihr auf die Schliche gekommen?

