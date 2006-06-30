Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 11Folge 15vom 30.06.2006
Julia kämpft für Daniel und Frederik kann seine Eifersucht nur schwer unterdrücken. Silke wird überrumpelt und bringt das Ansehen der Firma in Gefahr. Lilly muss sich derweil mit ihrer Prüfungsangst auseinander setzen. Wird Julias Fundstück vom Tatort Daniels Erinnerung auf die Sprünge helfen? Sie beschließt, dem vermeintlichen Zeugen einen Besuch abzustatten um herauszufinden, was dieser wirklich weiß.

