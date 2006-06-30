Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 165
43 Min.Folge vom 30.06.2006Ab 6
Julia kämpft für Daniel und Frederik kann seine Eifersucht nur schwer unterdrücken. Silke wird überrumpelt und bringt das Ansehen der Firma in Gefahr. Lilly muss sich derweil mit ihrer Prüfungsangst auseinander setzen. Wird Julias Fundstück vom Tatort Daniels Erinnerung auf die Sprünge helfen? Sie beschließt, dem vermeintlichen Zeugen einen Besuch abzustatten um herauszufinden, was dieser wirklich weiß.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises