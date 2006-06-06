Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 153
43 Min.Folge vom 06.06.2006Ab 6
Charlotte spricht die überraschte Marie auf ihren vermeintlichen Rückfall an und will sie zu einer weiteren Therapie überreden. Julia bekommt ein neues Jobangebot von Daniel, doch kann sie ihm einfach verzeihen? Daniel will sich und Marie noch eine Chance geben und findet zu seinem Entsetzen nur einen Abschiedsbrief. Während er sich große Sorgen macht, weicht Julia nicht von seiner Seite. Doch wo ist Marie?
