Süss wie Honig/Starren bedeutet Sorgen/Du bist erledigt
Jungle Beat
Folge 2: Süss wie Honig/Starren bedeutet Sorgen/Du bist erledigt
Humph kostet zum ersten Mal Honig. Es ist so köstlich! Es macht ihn warm und glücklich, und er möchte seine Freude mit dem Rest des Dschungels teilen. Die anderen Tiere sind jedoch nicht daran gewöhnt, dass der normalerweise mürrische Humph so glücklich ist. Das macht sie nervös und bringt die Ordnung des Dschungels durcheinander... Munki und Trunk starten einen Star-Wettbewerb. Munki ist der amtierende Champion, bis er auf Tallbert trifft. Die beiden starren sich an, bis die Sonne untergeht und Munki einschläft. Tallbert ist sich nicht sicher über die Regeln und starrt die ganze Nacht hindurch. Am nächsten Morgen kann Tallbert seine armen, trockenen Augen nicht schliessen! Munki und Trunk versuchen alles, um ihrem Freund etwas Schlaf zu verschaffen. Munki, Trunk und Tallbert sind in einem wilden Fangenspiel engagiert. Sie stossen auf Rocky das Nashorn und versuchen, ihn zum Mitmachen zu bewegen. Rocky ist begeistert, aber es dauert eine Weile, bis er die Regeln versteht. Als er es schliesslich kapiert, wird er unaufhaltsam, und Munki, Trunk und Tallbert entdecken, dass es schwer ist, einem zweitonnen Nashorn zu entkommen!
