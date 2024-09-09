Munki die Biene/Mitternachtslauf/Felsige Rettung/Strauss-OperJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 4: Munki die Biene/Mitternachtslauf/Felsige Rettung/Strauss-Oper
Munki und Trunk entdecken Früchte, die sie zerdrücken und als Körperfarbe verwenden können. Sie haben viel Spass dabei, sich als Zebras, Giraffen und Leoparden zu bemalen. Aber als Trunk Munki als Biene bemalt, stellen sie fest, dass er erfolgreich in den Schwarm eindringen kann. Munki wird bei den anderen Bienen ein grosser Erfolg - aber wie steht es um Trunk? Baby Strauss und die Eier sehen, wie Munki und Trunk ein Rennen veranstalten, und wollen mitmachen! Sie machen mit und hören auch nach dem Untergang der Sonne nicht auf zu rennen. Ein völlig erschöpfter Munki und Trunk müssen durch die Mitternachtssavanne jagen, um das über-aufgeregte Baby und die Eier zu ihrer schlafenden Mama zurückzubringen. Munki und Trunk werfen eine Nuss, die wie ein Ball aussieht, für Rocky. Sie landet am Rand einer Schlucht, und der überbegeisterte Rocky folgt ihr. Wie werden Munki und Trunk Rocky aus der Schlucht herausholen, wenn alles, was er will, ist, seine Nuss zurückzubekommen? Trunk versucht, Baby Strauss mit einem Schlaflied einzuschläfern. Grosser Fehler! Baby entdeckt das Singen und nimmt es begeistert auf, aber ihre Stimme ist schrecklich und sie stört den Frieden des Dschungels. Munki und Trunk versuchen alles, aber sie können sie nicht am Singen hindern. Das einzige, was noch zu tun bleibt, ist, Baby Gesangsunterricht zu geben.
