Der Rasen/Bergab-Derby/Biene in ihrem KopfJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 3: Der Rasen/Bergab-Derby/Biene in ihrem Kopf
Munki und Trunk spielen eine ihrer normalen Fangenspiele. Munki entdeckt, dass Trunk ihn nicht schnappen kann, wenn er auf Humphs kostbarem Rasen steht. Aber als Trunk versucht, ihn mit dem Staubsauger herunterzuholen, reisst sie versehentlich Humphs Rasen ab! Er fliegt im Wind davon, und Munki und Trunk müssen ihn zurückholen, bevor Humph herausfindet, was sie getan haben... Munki und Trunk verlieren Baby Strauss bei einer Runde Verstecken. Sie finden sie wieder oben an einem steilen Hang, die sich hinter einem Baum versteckt, der neugierige, surfbrettartige Samenkapseln wachsen lässt. Munki und Trunk versuchen, Baby vor den fallenden Kapseln zu schützen, bis sie entdecken, dass sie perfekt für eine wilde Schlittenfahrt sind. Trunks kostbare Blume hängt sehr schlaff herunter. Trunk macht sich Sorgen, dass sie krank ist, und versucht, sie vor der Welt zu schützen. Leider scheint Buzby die Biene entschlossen zu sein, zur Blume zu gelangen, um ihren Pollen zu sammeln. Es wird zu einem Katz-und-Maus-Spiel, oder besser gesagt, Elefant-und-Biene, während Trunk versucht, ihre kostbare Pflanze zu verteidigen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick