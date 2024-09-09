Der Künstler/Schlechter Haartag/Klebrige SituationJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 1: Der Künstler/Schlechter Haartag/Klebrige Situation
Munki sieht seine Fussspuren im Schlamm und mag, wie sie aussehen. Er versucht auch, seine Hände in den Schlamm zu stecken, und macht Handabdrücke auf nahegelegenen Felsen. Er hat die Kunst entdeckt! Er stürzt sich in seine neue Entdeckung und kreiert Skulpturen und Gemälde. Trunk möchte mitmachen, aber sie hat einfach nicht das künstlerische Gespür. Kann sie ihr inneres Genie entfesseln? Munki wacht mit einer Strähne Haar an der Seite seines Kopfes auf. Trunk versucht, es zu richten. Sie befeuchtet die Strähne, bürstet sie, klebt sie mit Honig fest, versteckt sie unter einem Hut und legt sie sogar in Lockenwickler, aber alles, was sie tut, verschlimmert die Situation. Und als sie versucht, sie zu rasieren... viel, viel schlimmer. Beim Versuch, an eine köstliche Beerenrispe zu gelangen, bricht Munki versehentlich einen Ast, und superklebriger Saft beginnt in den Dschungel zu tropfen. Munki und Trunk werden an sich selbst, aneinander, am Boden, an den Ranken und allem Möglichen festgeklebt. Wie werden sie den klebrigen Saft stoppen können?
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