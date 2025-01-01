K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Die letzte Warnung
23 Min.Ab 12
Eine Journalistin wird schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden - ihre Hände wurden verätzt, sie werden für immer steif bleiben. Ihr Freund benimmt sich verdächtig: Er war eifersüchtig auf ihren Erfolg, er selbst steckt mit einer bankrotten Autowerkstatt in der Klemme. Die Kommissare finden heraus, dass der Mann bei einem Banküberfall mitgemacht hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1