K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Das entführte Kind
23 Min.Ab 12
Der kleine Patrick Regling wurde aus dem Stadtpark entführt. Seine Eltern sind die Besitzer eines gut gehenden Restaurants und gelten als wohlhabend. Der Entführer fordert eine Million Euro Lösegeld. Für die ermittelnden Beamten Nicole Drawer und Jens Loors fällt der Verdacht zunächst auf Sybille Siebenher, das Kindermädchen der Familie - sie hat kein Alibi. Außerdem sind sie und ihr Mann hoch verschuldet.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1