K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Tödliche Affäre
24 Min.Ab 12
Ein Fenstersturz wird dem finnischen Au-Pair-Mädchen Riita Kainunen zum tödlichen Verhängnis. Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors vom K 11 sind sich sicher: Die 17-Jährige wurde gewaltsam aus dem ersten Stock gestoßen. Als ihre Gastmutter Heike Becker kein Mitleid mit Riitas Schicksal zeigt, richtet sich der Verdacht gegen sie. Auch ein Motiv ist schnell gefunden. Das Video eines Privatdetektivs deckt auf, dass Riita und ihr Gastvater Jochen Becker ein Verhältnis hatten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1