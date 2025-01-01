Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Affäre

SAT.1Staffel 1Folge 4
Tödliche Affäre

Tödliche AffäreJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 4: Tödliche Affäre

24 Min.Ab 12

Ein Fenstersturz wird dem finnischen Au-Pair-Mädchen Riita Kainunen zum tödlichen Verhängnis. Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors vom K 11 sind sich sicher: Die 17-Jährige wurde gewaltsam aus dem ersten Stock gestoßen. Als ihre Gastmutter Heike Becker kein Mitleid mit Riitas Schicksal zeigt, richtet sich der Verdacht gegen sie. Auch ein Motiv ist schnell gefunden. Das Video eines Privatdetektivs deckt auf, dass Riita und ihr Gastvater Jochen Becker ein Verhältnis hatten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen