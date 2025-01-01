K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Gefährliches Doppelleben
23 Min.Ab 12
In einem Hotel wird ein Callboy ermordet in der Badewanne aufgefunden. Sein Tod enthüllt das Doppelleben des prominenten Politikers Günther Salb. Ein Zimmermädchen hat ihn gesehen, als er sich offenbar zum Sex im Hotel mit dem Callboy getroffen hat. Dann passiert ein zweiter Mord: Die einzige Zeugin ist tot...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
