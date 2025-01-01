K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Schachmatt dem Tyrannen
23 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau findet ihren Ehemann tot auf - erschlagen mit seinem eigenen Schachpokal. Alles deutet auf einen Raubmord hin, der Sohn des Opfers aus erster Ehe gerät unter Verdacht. Er ist in die Fänge eines Kredithais geraten, um die Therapie seiner schwer kranken Mutter zu bezahlen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1