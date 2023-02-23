Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Auf Roadtrip durch Florida: Was hat der Sunshine State kulinarisch zu bieten?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 3vom 23.02.2023
Auf Roadtrip durch Florida: Was hat der Sunshine State kulinarisch zu bieten?

Auf Roadtrip durch Florida: Was hat der Sunshine State kulinarisch zu bieten?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 3: Auf Roadtrip durch Florida: Was hat der Sunshine State kulinarisch zu bieten?

46 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

Die Florida Keys sind ein Urlaubsparadies mit einem großen kulinarischen Angebot. Kubanische und karibische Einflüsse machen die Küche des südlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten extrem vielfältig. Doch was sind die ausgefallensten Spezialitäten dort? "K1 Magazin"-Moderatorin Madita van Hülsen begibt sich auf eine Entdeckungsreise durch die heimischen Küchen.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen