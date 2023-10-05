Wenn Essengehen zum Event wird: Die Top 3 der Erlebnisgastronomie! Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 32: Wenn Essengehen zum Event wird: Die Top 3 der Erlebnisgastronomie!
47 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 12
Gut essen reicht vielen Gästen im Restaurant heute nicht mehr! Immer mehr wollen ein spektakuläres, einzigartiges Genuss-Erlebnis! Das K1-Magazin zeigt drei Beispiele, die ganz weit vorne liegen: Ob Frühstück in 50 Metern Höhe über dem Wiener Prater, Mittagessen in einem rollenden US Oldtimer-Schulbus in München oder Abendessen in einem Gourmet-Fahrgeschäft mit virtuellen Welten im Freizeitpark in Rust. Sind die Angebote ihr Geld wert?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins