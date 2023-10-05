Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Wenn Essengehen zum Event wird: Die Top 3 der Erlebnisgastronomie!

Kabel EinsStaffel 2023Folge 32vom 05.10.2023
Wenn Essengehen zum Event wird: Die Top 3 der Erlebnisgastronomie!

47 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 12

Gut essen reicht vielen Gästen im Restaurant heute nicht mehr! Immer mehr wollen ein spektakuläres, einzigartiges Genuss-Erlebnis! Das K1-Magazin zeigt drei Beispiele, die ganz weit vorne liegen: Ob Frühstück in 50 Metern Höhe über dem Wiener Prater, Mittagessen in einem rollenden US Oldtimer-Schulbus in München oder Abendessen in einem Gourmet-Fahrgeschäft mit virtuellen Welten im Freizeitpark in Rust. Sind die Angebote ihr Geld wert?

