Marke gegen Discounter: Küchenmaschinen im TestJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 27: Marke gegen Discounter: Küchenmaschinen im Test
46 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12
Längst verkaufen Discounter mehr als nur Lebensmittel: Das Sortiment reicht von Kleidung über Möbel bis zu Elektro- und Küchengeräten. Doch wie gut ist die Qualität dieser Produkte? Gemeinsam mit Profikoch Stefan Ziemann testet das K1 Magazin die Küchenmaschine eines bekannten Discounters für knapp 150€, und lässt sie gegen das 470€-Modell einer bekannten Luxusmarke antreten! Welche Maschine schlägt, knetet und häckselt am besten?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins