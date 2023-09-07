Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Von Algenlimonade bis Gurken-Bier: Die verrücktesten Getränke im Test

Kabel EinsStaffel 2023Folge 28vom 07.09.2023
47 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12

Getränke in den ungewöhnlichsten Geschmacksrichtungen liegen voll im Trend. Ob Limonade mit Algen, Gurken-Bier oder Schoko-Brause: Vor allem kleinere Hersteller wollen mit verrückten Getränken auffallen und so neue Kunden gewinnen. Aber sind das wirklich köstliche Erfrischungen, oder ist es eine reine Verkaufsmasche? K1 Magazin-Reporter Tolga Akar lädt zur Blindverkostung, lässt sich von einem Produktentwickler neue Getränke-Trends erklären, und besucht einen Hersteller von Gurken-Bier.

