Kann Frank Rosin den Westernhof an der holländischen Grenze retten?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 43vom 04.01.2024
46 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12

Ein Westernhof in Niedersachsen - das ist der Traum von Jacqueline und Hagen. Doch es kommen zu wenig Gäste und die Einnahmen sind viel zu knapp! Kann Frank Rosin helfen? Wirtin Jacqueline hat ihr gesamtes Vermögen in den Hof gesteckt. Der gelernte Lokführer Hagen gibt in der Küche sein Bestes. Doch gelingt der Spagat zwischen Westernküche und gutbürgerlicher Hausmannskost? Wir waren jetzt noch einmal auf dem Westernhof.

Kabel Eins
