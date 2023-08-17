Ein Parkhaus für Fahrräder: Super Idee oder Steuergeldverschwendung?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 25: Ein Parkhaus für Fahrräder: Super Idee oder Steuergeldverschwendung?
47 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12
Hamburg möchte Vorzeigestadt in Sachen Radfahren werden. Deshalb hat die Hansestadt ein Fahrrad-Parkhaus für rund drei Millionen Euro gebaut. Doch die Eingänge sind schwer zu finden und an Rampen fehlt es auch. Das Parkhaus wird wenig genutzt, und der Bund der Steuerzahler spricht von Steuergeldverschwendung. Reporter Lutz van der Horst hat sich das Parkhaus für das K1 Magazin genauer angesehen!
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
