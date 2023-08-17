Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Ein Parkhaus für Fahrräder: Super Idee oder Steuergeldverschwendung?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 25vom 17.08.2023
Ein Parkhaus für Fahrräder: Super Idee oder Steuergeldverschwendung?

Ein Parkhaus für Fahrräder: Super Idee oder Steuergeldverschwendung?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 25: Ein Parkhaus für Fahrräder: Super Idee oder Steuergeldverschwendung?

47 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12

Hamburg möchte Vorzeigestadt in Sachen Radfahren werden. Deshalb hat die Hansestadt ein Fahrrad-Parkhaus für rund drei Millionen Euro gebaut. Doch die Eingänge sind schwer zu finden und an Rampen fehlt es auch. Das Parkhaus wird wenig genutzt, und der Bund der Steuerzahler spricht von Steuergeldverschwendung. Reporter Lutz van der Horst hat sich das Parkhaus für das K1 Magazin genauer angesehen!

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen