Biber, Keiler, Leguan: Ungewöhnliche Fahrzeuge der Bundeswehr!Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 39: Biber, Keiler, Leguan: Ungewöhnliche Fahrzeuge der Bundeswehr!
45 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Die Bundeswehr hat viele Aufgaben – und für jede das passende Fahrzeug. Ihr Fuhrpark reicht weit über Jeeps und Schützenpanzer hinaus. Tonnenschwere Brückenlegepanzer, ein schwimmendes Amphibienfahrzeug, ein Faltstraßengerät und ein Minenräumpanzer, der die Erde durchwühlt: Das K1 Magazin zeigt außergewöhnliche Fahrzeugtechnik, die man als Zivilist nur selten zu Gesicht bekommt.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins