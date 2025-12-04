Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabarett

Lukas Resetarits: ÜberLeben

ORF1Folge vom 04.12.2025
Lukas Resetarits: ÜberLeben

Lukas Resetarits: ÜberLebenJetzt kostenlos streamen

Kabarett

Folge vom 04.12.2025: Lukas Resetarits: ÜberLeben

64 Min.Folge vom 04.12.2025

In seinem 29. Soloprogramm nimmt Lukas Resetarits das Publikum mit auf eine Zeitreise in die 1950er- und 1960er-Jahre – eine Epoche, in der die Welt noch überschaubarer schien und Veränderungen langsamer voranschritten. Er erzählt Anekdoten aus dem Südburgenland, wo Nachrichten einst ausgetrommelt wurden, der Pfarrer zu den wenigen Telefonbesitzern zählte und erfolgreiche Amerika-Auswanderer daheim mit Dollarbündeln Eindruck machten. Das Programm widmet sich ganz dem Anliegen, dem "Schmäh" wieder die Ehre zu geben. In liebevoller Verzweiflung - denn der Schmäh stirbt nie. Bildquelle: ORF/E&A/Hans Eder

