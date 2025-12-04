Kabarett
Folge vom 04.12.2025: Lukas Resetarits: ÜberLeben
64 Min.Folge vom 04.12.2025
In seinem 29. Soloprogramm nimmt Lukas Resetarits das Publikum mit auf eine Zeitreise in die 1950er- und 1960er-Jahre – eine Epoche, in der die Welt noch überschaubarer schien und Veränderungen langsamer voranschritten. Er erzählt Anekdoten aus dem Südburgenland, wo Nachrichten einst ausgetrommelt wurden, der Pfarrer zu den wenigen Telefonbesitzern zählte und erfolgreiche Amerika-Auswanderer daheim mit Dollarbündeln Eindruck machten. Das Programm widmet sich ganz dem Anliegen, dem "Schmäh" wieder die Ehre zu geben. In liebevoller Verzweiflung - denn der Schmäh stirbt nie. Bildquelle: ORF/E&A/Hans Eder
