Kabarett

Kernölamazonen: Die große Jubiläumsshow

ORF1Folge vom 03.12.2025
Kernölamazonen: Die große Jubiläumsshow

Kernölamazonen: Die große JubiläumsshowJetzt kostenlos streamen

Kabarett

Folge vom 03.12.2025: Kernölamazonen: Die große Jubiläumsshow

73 Min.Folge vom 03.12.2025

Sie sind DAS dynamische Duo auf Österreichs Kabarettbühnen, Publikumslieblinge und Kabarettstars sondergleichen: die Kernölamazonen. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums präsentieren Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt eine Show der Sonderklasse im Globe Wien. Mit großartigen Überraschungsgästen wie Viktor Gernot, einer komödiantischen und musikalischen Zeitreise und herrlich komischen Blicken hinter die Kulisse. Happy Birthday, Kernölamazonen! Bildquelle: ORF/Kuro Simon

