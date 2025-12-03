Kernölamazonen: Die große JubiläumsshowJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 03.12.2025: Kernölamazonen: Die große Jubiläumsshow
73 Min.Folge vom 03.12.2025
Sie sind DAS dynamische Duo auf Österreichs Kabarettbühnen, Publikumslieblinge und Kabarettstars sondergleichen: die Kernölamazonen. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums präsentieren Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt eine Show der Sonderklasse im Globe Wien. Mit großartigen Überraschungsgästen wie Viktor Gernot, einer komödiantischen und musikalischen Zeitreise und herrlich komischen Blicken hinter die Kulisse. Happy Birthday, Kernölamazonen! Bildquelle: ORF/Kuro Simon
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0