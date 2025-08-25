Benedikt Mitmannsgruber: Der seltsame Fall des Benedikt MitmannsgruberJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 25.08.2025: Benedikt Mitmannsgruber: Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber
66 Min.Folge vom 25.08.2025
Der Shootingstar des jungen Kabaretts erzählt in seinem zweiten Programm vom Aufwachsen im Mühlviertel. Humorvoll stellt er das traditionelle Männerbild infrage. Inhalt: Der Künstler mit dem markantesten Schnauzbart Österreichs erzählt in seinem zweiten Bühnenprogramm vom Aufwachsen im Mühlviertel und dem dazu passenden Männerbild, dem er als „sensibler Losertyp“ nicht entsprechen will und kann. Im Norwegerpulli zu jeder Jahreszeit, Benedikt Mitmannsgruber ist der Shootingstar der jungen österreichischen Kabarettszene. Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm/Ulrike Rauch
