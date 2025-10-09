Omar Sarsam: Sonderklasse (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 09.10.2025: Omar Sarsam: Sonderklasse (1/2)
58 Min.Folge vom 09.10.2025
Omar Sarsam vereint in seinem Bühnenprogramm seine beiden Leidenschaften – Medizin und Kabarett – auf einzigartige Weise. In „Sonderklasse“ verschwimmen die Grenzen zwischen Arztpraxis und Comedy, wenn er mit Humor und Musik von skurrilen Fällen aus dem Ambulanzalltag erzählt. Seine Geschichten handeln von frei erfundenen, aber herrlich absurden Protokollen. Bildquelle: ORF/Stefan Gergely/
