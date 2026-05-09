Die Monster-Selbsthilfegruppe / Gefährliche Ausgrabung!Jetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 6: Die Monster-Selbsthilfegruppe / Gefährliche Ausgrabung!
22 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6
Als SpongeBob und Patrick feststellen, dass sich die Camp-Monster "zu zivilisiert" verhalten, ermutigen sie sie, das zu ändern. // Als eine archäologische Ausgrabung eskaliert, hat Sandy mit dem Rest von Kamp Koral noch ein Hühnchen zu rupfen.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany