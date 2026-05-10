Die diebische Schnecke / Der geheime BadeseeJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 7: Die diebische Schnecke / Der geheime Badesee
22 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6
Als SpongeBob und Patrick herausfinden, dass Gary andere Camper bestohlen hat, versuchen sie, den Fehler wieder gutzumachen. // Nachdem SpongeBob das Geheimnis von Narlene über das Schwimmloch verraten hat, wollen die Narwale es ihm heimzahlen.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany