Karpfenangeln in Amerika
Folge 1: Holy Dale Hollow 1
47 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Start unseres USA-Abenteuers 2025 am legendären Dale Hollow Lake. Dank Steve Briggs fanden wir schnell den perfekten Spot und fingen unsere ersten amerikanischen Fische im Cherokee Territorium - eine unvergessliche Session begann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Karpfenangeln in Amerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12