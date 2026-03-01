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Karpfenangeln in Amerika

Holy Dale Hollow 1

Just FishingStaffel 1Folge 1vom 01.03.2026
Holy Dale Hollow 1

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Karpfenangeln in Amerika

Folge 1: Holy Dale Hollow 1

47 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Start unseres USA-Abenteuers 2025 am legendären Dale Hollow Lake. Dank Steve Briggs fanden wir schnell den perfekten Spot und fingen unsere ersten amerikanischen Fische im Cherokee Territorium - eine unvergessliche Session begann.

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