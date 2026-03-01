Karpfenangeln in Amerika
Folge 2: Holy Dale Hollow 2
41 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Mitten in der Wildnis des Dale Hollow Lakes jagten wir einen seltenen Fully Scale. Am zweiten Abend landete Addi genau diesen Fisch - Gänsehaut pur! Mehr als Angeln: Freiheit, Natur und ein unvergessliches Abenteuer.
Karpfenangeln in Amerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12