Karpfenangeln in Amerika

Holy Dale Hollow 2

Just FishingStaffel 1Folge 2vom 01.03.2026
Folge 2: Holy Dale Hollow 2

41 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Mitten in der Wildnis des Dale Hollow Lakes jagten wir einen seltenen Fully Scale. Am zweiten Abend landete Addi genau diesen Fisch - Gänsehaut pur! Mehr als Angeln: Freiheit, Natur und ein unvergessliches Abenteuer.

Just Fishing
