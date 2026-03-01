Karpfenangeln in Amerika
Folge 4: Holy Dale Hollow 4
28 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Karpfenangeln in Amerika ist unvergleichlich: nicht nur die Fische, sondern die endlosen Weiten, unberührte Natur und das Gefühl grenzenloser Freiheit. Jeder Moment am Wasser war magisch, unvergesslich und ein echtes Abenteuer!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Karpfenangeln in Amerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12