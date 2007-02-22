Zum Inhalt springenBarrierefrei
KDD - Kriminaldauerdienst

Am Ende des Weges

KultKrimiStaffel 1Folge 5vom 22.02.2007
44 Min.Folge vom 22.02.2007Ab 16

Enders ist beurlaubt, und auf der Wache geht es drunter und drüber. Stieglitz verliert langsam die Geduld. Er vermittelt Jan und Leo, dass er etwas ahnt, aber Kristin holt die beiden aus dem Gespräch und schickt sie zu einem Einsatz: Der Bundeswehrsoldat Manfred Beck soll seine Frau und seine Schwiegermutter angegriffen haben. Maria und Mahler sind vor Ort und haben dem Täter Hausverbot erteilt, als der besinnungslos zusammensackt. Er wird mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingewiesen. Jan rekonstruiert den Tathergang und nimmt die beiden Frauen fest.

