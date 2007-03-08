KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 7: Verwirrungen
44 Min.Folge vom 08.03.2007Ab 16
Leo ist auf dem Weg zu Jan, der sich auf seine Auseinandersetzung mit Han vorbereitet. Am Telefon will Leo Maria vor Han warnen, kommt aber zu spät: Er war schon in Marlies' Haus und hat Ben entführt. Jan gerät in Panik und will sich stellen. Es gelingt Leo, ihn davon abzubringen und von einem alternativen Plan zu überzeugen: Leo lässt sich als Geisel gegen Ben austauschen, um mit Geld aus seinem Privatvermögen am nächsten Morgen Han auszuzahlen. Enders verlässt seine Familie und nistet sich "heimlich" in der leerstehenden Hausmeisterwohnung der Wache ein.
Genre:Krimi-Drama
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises