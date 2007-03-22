Zum Inhalt springenBarrierefrei
KDD - Kriminaldauerdienst

KultKrimiStaffel 1Folge 9vom 22.03.2007
45 Min.Folge vom 22.03.2007Ab 16

Jan sucht Marlies in ihrer neuen Wohnung auf, aber es gibt keine Versöhnung. Enders meldet sich zum Dienst zurück! Für Karen, die sich mit Mehmet angefreundet hat, heißt das, dass sie beim KDD nicht mehr gebraucht wird, Kristin übernimmt nach einem harten Wochenende wieder den Wachdienst. Enders macht ihr klar, dass sie sich Respekt verschaffen und zu sich selbst stehen muss. Der Apotheker Behrens verdächtigt seine Mitarbeiterinnen, regelmäßig Viagra zu stehlen. Als nach einer peinlichen Befragung der Helferinnen Kristin den Fall auf sehr ungewöhnliche Weise löst, lädt der perplexe Behrens ...

KultKrimi
