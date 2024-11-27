Zum Inhalt springenBarrierefrei
KEKs
Staffel 1Folge 5vom 27.11.2024
Folge 5: BiZ

25 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12

Heute steht ein Ausflug zum Berufsinformationszentrum an. Angekommen im BiZ bekommen die Schülerinnen allerdings Berufe zugeteilt, denen sie wenig abgewinnen können. Ein Streit eskaliert.

