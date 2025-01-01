Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KEKs

Tuning

JoynStaffel 1Folge 2
Tuning

TuningJetzt kostenlos streamen

KEKs

Folge 2: Tuning

27 Min.Ab 12

Younes ist sich sicher, dass er mehr Muskeln braucht, um Mona zu beeindrucken. Shirin besorgt ihm Testosteron und auch Rocky und Amadou machen mit. Shirin zieht währenddessen mit Ufuk im Keller der Schule ein Botox-Hyaluron-Business auf. Bis die Bischof ihnen in die Quere kommt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

KEKs
Joyn
KEKs

KEKs

Alle 1 Staffeln und Folgen