Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KEKs

Bestien

JoynStaffel 1Folge 4vom 21.11.2024
Bestien

BestienJetzt kostenlos streamen

KEKs

Folge 4: Bestien

28 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Rocky hat ein Messer mit zur Schule gebracht und bekommt eine Disziplinarmaßnahme von Sozialpädagogin Shiva. Younes und Shirin schließen eine Wette: Younes macht Mona klar, Shirin den neuen Lehrer Herrn Schneider. Währenddessen suchen Amadou und Rocky einen Hund, denn Ufuk hat sie dummerweise zum illegalen Hundekampf herausgefordert. Die Zeit rennt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

KEKs
Joyn
KEKs

KEKs

Alle 1 Staffeln und Folgen