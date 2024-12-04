Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 7vom 04.12.2024
27 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Die Senatorin hat sich angekündigt und die Bischof steckt in Schwierigkeiten: Sie braucht Geld, was sie aus der Schulkasse genommen hat. Die KEKs helfen ihr, ein illegales Pokerturnier in der Schule zu veranstalten - unter einer Bedingung.

