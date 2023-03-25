Kendra Sells Hollywood
Folge vom 25.03.2023: Willkommen im Team
23 Min.Folge vom 25.03.2023Ab 6
Kendra hatte keinen guten Start im Makler-Business. Sie wurde vom Team der Immobilienfirma ins kalte Wasser geworfen, war völlig überfordert, bekam dann aber doch eine Chance: Acht Wochen Probezeit bei „Douglas Elliman“, wo sich das einstige Playboy-Sternchen beweisen muss. Ernie Carswell, einer der besten Makler im Geschäft, wird ihr Mentor sein. Da Kendra keinerlei Erfahrung hat, muss sie ihren Promi-Status nutzen, um potenzielle Kunden zu bekommen – denn die Uhr tickt. Und das Team ist von ihrem Adressbuch beeindruckt: Nach wenigen Anrufen hat Kendra ein 80-Millionen-Dollar-Projekt an der Angel.
