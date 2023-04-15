Kendra Sells Hollywood
Folge vom 15.04.2023: Ein unmoralisches Angebot
24 Min.Folge vom 15.04.2023
Kendra ist verzweifelt. Sie gibt alles, um als Immobilienmaklerin erfolgreich zu sein, doch nichts funktioniert: Kurz vor Ende ihrer achtwöchigen Probezeit bei einer der besten Real Estate-Firmen Amerikas steht Kendra noch immer ohne Abschluss da. Inzwischen glaubt die alleinerziehende Mutter, dass ihr die Kunden wegen ihrer Playboy-Vergangenheit nicht vertrauen. Doch Ernie gibt ihr noch eine Chance: Sie soll die Präsentation einer 10 Millionen Dollar-Villa übernehmen und den Termin ganz alleine durchführen. Da Kendra kurzfristig keinen Babysitter findet, muss sie ihre Kids zur Hausbesichtigung mitnehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.