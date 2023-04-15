Kendra Sells Hollywood
Folge vom 15.04.2023: Alte Muster
26 Min.
Kendra ist aufgeregt: Gleich wird sie ihrem ersten Kunden ein 8-Millionen-Dollar-Haus zeigen. Der potenzielle Käufer ist Jean Fabrice, ein wohlhabender Franzose, der großes Interesse zeigt. – Vor allem an Kendras Person, wie sich schnell herausstellt. Jean will mit der attraktiven Frau essen gehen, dann um die Häuser ziehen und nebenbei übers Geschäft reden. Da Kendra unbedingt einen Abschluss will, lässt sie sich breitschlagen und geht mit Jean und seinen Freunden feiern. Eine denkbar schlechte Entscheidung: Kendra ist plötzlich wieder das Playboy-Mädchen von früher und keine ernstzunehmende Maklerin.
Genre:Haus und Garten, Reality
