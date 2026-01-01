Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?
"Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525" beleuchtet den Germanwings-Flug, der am 24. März 2015 in Barcelona Richtung Düsseldorf startet, an Bord auch eine Schulklasse. Kurz danach stürzt der Airbus in den französischen Alpen ab, alle 150 Menschen sterben. Die Nachricht erschüttert Angehörige weltweit. Bei der Suche nach der Ursache erklärt die französische Sicherheitsbehörde, Co-Pilot Andreas Lubitz habe das Flugzeug absichtlich in den Berg gesteuert.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs