Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt

Der Tinder-Killer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 21.11.2023
Folge 10: Der Tinder-Killer

47 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 16

In Auckland, Neuseeland, verschwindet eine 22-jährige Touristin aus Großbritannien. Sie hatte ein Date mit einem Fremden über eine Dating-App und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Ermittler sichten Aufzeichnungen von Überwachungskameras, die den Mann als Hauptverdächtigen identifizieren.

