Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Folge 10: Der Tinder-Killer
47 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 16
In Auckland, Neuseeland, verschwindet eine 22-jährige Touristin aus Großbritannien. Sie hatte ein Date mit einem Fremden über eine Dating-App und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Ermittler sichten Aufzeichnungen von Überwachungskameras, die den Mann als Hauptverdächtigen identifizieren.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED, Bildrechte: BACK2BACK PRODUCTONS LTD