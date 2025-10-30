Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Folge 9: Der Tote im Fass
47 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
In Kalifornien verschwindet ein talentierter Musiker spurlos. Seine Schwester wird zur Hobby-Detektivin und sucht nach Hinweisen und Antworten. Die Polizei entdeckt indes eine Leiche in einem Fass. Handelt es sich dabei um den vermissten Mann?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED