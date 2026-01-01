Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
1 StaffelAb 18
1 StaffelAb 18
Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Mithilfe der Aufzeichnungen aus Überwachungskameras gelingt es der Polizei oft, Mörder und Verbrecher zu überführen. Die Ermittelnden erklären, wie durch moderne Technologien Kamera-Netzwerke entstehen, die bei der Suche nach einem Tatverdächtigen schnell und effizient Hinweise liefern können. Zudem kommen Familie und Freunde der Opfer zu Wort, die nun endlich Gerechtigkeit erfahren.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 1: DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED
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