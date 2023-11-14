Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Folge 8: Tödliches Martyrium
47 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 16
In Großbritannien wendet sich eine verzweifelte Mutter, deren fünfjähriger Sohn des nachts aus seinem Zimmer verschwunden ist, an die Polizei. Überwachungskameras aus dem Nachbarhaus enthüllen die schockierenden Fakten seines Verschwindens.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© DRIVE MEDIA RIGHTS LIMITED