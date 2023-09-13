Staffel 1 Folge 4: Kirchi am PriestereggJetzt kostenlos streamen
Kirchi im Dorf
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Kirchi am Priesteregg
16 Min.Folge vom 13.09.2023
Es sieht zwar so aus, als wäre es immer schon da gewesen, in echt gibt es das Chaletdorf am Priesteregg aber erst seit knapp 12 Jahren. Aber was hat das mit den Malediven zu tun?
Genre:DOKUMENTATION, TALK
Produktion:at, 2021
Altersfreigabe:
0