Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kirchi im Dorf

Staffel 1 Folge 4: Kirchi am Priesteregg

Joyn ATStaffel 1Folge 4vom 13.09.2023
Staffel 1 Folge 4: Kirchi am Priesteregg

Staffel 1 Folge 4: Kirchi am PriestereggJetzt kostenlos streamen

Kirchi im Dorf

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Kirchi am Priesteregg

16 Min.Folge vom 13.09.2023

Es sieht zwar so aus, als wäre es immer schon da gewesen, in echt gibt es das Chaletdorf am Priesteregg aber erst seit knapp 12 Jahren. Aber was hat das mit den Malediven zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kirchi im Dorf
Joyn AT
Kirchi im Dorf

Kirchi im Dorf

Alle 1 Staffeln und Folgen