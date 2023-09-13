Staffel 1 Folge 3: Kirchi beim KirchenwirtJetzt kostenlos streamen
Kirchi im Dorf
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Kirchi beim Kirchenwirt
16 Min.Folge vom 13.09.2023
Der Kirchenwirt gehört zu Leogang – seit über 700 Jahren. Michi Kirchgasser hat herausgefunden, wie der Betrieb sich auf die nächsten 700 Jahre vorbereitet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kirchi im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:DOKUMENTATION, TALK
Produktion:at, 2021
Altersfreigabe:
0