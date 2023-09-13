Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5vom 13.09.2023
16 Min.Folge vom 13.09.2023

Familienhotel oder Wellness-Tempel? Das Forsthofgut in Leogang ist beides. Michi hat nachgefragt, wie man diese Gegensätze verbindet, ohne dass es laufend Beschwerden gibt.

