Staffel 1 Folge 5: Kirchi im Forsthofgut
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Kirchi im Forsthofgut
16 Min.Folge vom 13.09.2023
Familienhotel oder Wellness-Tempel? Das Forsthofgut in Leogang ist beides. Michi hat nachgefragt, wie man diese Gegensätze verbindet, ohne dass es laufend Beschwerden gibt.
Genre:DOKUMENTATION, TALK
Produktion:at, 2021
Altersfreigabe:
0