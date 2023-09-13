Staffel 1 Folge 6: Kirchi in LeogangJetzt kostenlos streamen
Kirchi im Dorf
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Kirchi in Leogang
16 Min.Folge vom 13.09.2023
Die Tourismusregion Saalfelden-Leogang gehört zu den erfolgreichsten des Landes. Der Grund: Sie haben die Zwischensaison einfach abgeschafft. Aber wie geht man sowas denn an?
Genre:DOKUMENTATION, TALK
Produktion:at, 2021
