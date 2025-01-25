Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 25.01.2025
48 Min.Folge vom 25.01.2025

Zum bereits 85. Mal fand 2025 das legendäre Hahnenkamm Wochenende in Kitzbühel statt. Sportlerinnen und Sportler, Promis und Fans versammelten sich in Österreichs Nobelskiort zum Anfeuern und Feiern. Mittendrin war Sängerin Melissa Naschenweng, die hautnah bei den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys dabei war. Sie öffnete dem Publikum die Türen in Kitzbühel - traf Promis, ging auf die begehrtesten Parties und traf sich zum Pistentratsch. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

ORF1
