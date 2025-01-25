Kitzbühel 25 - Promis, Partys, PistentratschJetzt kostenlos streamen
Kitzbühel 25 - Promis, Partys, Pistentratsch
Folge 1: Kitzbühel 25 - Promis, Partys, Pistentratsch
48 Min.Folge vom 25.01.2025
Zum bereits 85. Mal fand 2025 das legendäre Hahnenkamm Wochenende in Kitzbühel statt. Sportlerinnen und Sportler, Promis und Fans versammelten sich in Österreichs Nobelskiort zum Anfeuern und Feiern. Mittendrin war Sängerin Melissa Naschenweng, die hautnah bei den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys dabei war. Sie öffnete dem Publikum die Türen in Kitzbühel - traf Promis, ging auf die begehrtesten Parties und traf sich zum Pistentratsch. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kitzbühel 25 - Promis, Partys, Pistentratsch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0